高雄設多向違規監測系統 3路口下月開抓

2019-09-11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局交通大隊祭出科技方法降低肇事率，在前卅名易肇事路口、檢舉達人熱區中，挑選出三處路口建置「多向違規監測系統」，單一路口就設六支鏡頭，其中全景攝影機更是「全都錄」，採AI智慧感應違規即時回傳，再加上人工判讀、製單，九月為宣導期，十月正式上線取締違規。

一路口裝六支鏡頭 違規「全都錄」

交通大隊指出，已建置「多向違規監測系統」的三處路口，分別為左營區大中路與華夏路口、博愛路與新莊路口，以及鳳山區過埤路與鳳頂路口，主要監測的交通違規項目，包括未依規定二段式左轉（尤其是逆向左轉）、闖紅燈、紅燈左右轉、違規行駛人行道及逆向行駛等違規行為。

交大︰去除「高雄式左轉」污名

交大大隊長陳文耀指出，建置「多向違規監測系統」的三處路口，都是名列卅大易肇事路口及易違規熱區，甚至也參考檢舉達人常出沒地點，民眾被檢舉違規較多處，經由大數據挑選建置而成。

以大中二路、華夏路口為例，過去六年交通事故，從一年廿五件逐年攀升至五十七件，已達兩倍有餘， 即使在路口設置固定式照相設備，礙於測照設備功能無法有效遏止違規二段式左轉，去除高雄式左轉污名，決定採用更高科技的違規監測設備。

陳文耀強調，明年會持續爭取經費，在其他易肇事路口建置，建置總經費共三百六十六萬元。

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