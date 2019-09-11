狗狗帶「黃金」 彩券行刮出千萬大獎

2019-09-11

〔記者陳恩惠／桃園報導〕台灣彩券公司今年八月首次在「年中」推出二個頭獎千萬元的新款刮刮樂「1000萬大富翁」彩券，其中第一個頭獎數天前於八德區興豐路「金歡喜彩券行」刮出，業者陳寶蘭高興透露，應是拜常客的紅貴賓狗Abby當日中午在櫃台前拉了一坨黃金所賜，當晚一名年輕人就刮中千萬頭獎！

台彩總經理蔡國基昨前往彩券行祝賀，不忘提醒民眾還有一個千萬頭獎與廿二個百萬大獎還沒刮出，也在現場分送百張五十元大樂透彩券，吸引民眾大排長龍沾喜氣。

台彩公司表示，開店近六年的「金歡喜彩券行」，二年前曾售出刮刮樂「2000萬開運發財金」的二獎一百萬元，雖然還沒有售出過千萬元以上大獎，但也是小獎不斷，這回刮出「1000萬大富翁」首個千萬元大獎。

陳寶蘭興奮地說，刮出大獎當天，一名女熟客帶著養了九年的紅貴賓狗Abby來彩券行聊天，原本乖巧的Abby突然在櫃台前「便便」，當下大夥驚呼：「有黃金！店內要開大獎啦！」當晚就有一週來一次、不到卅歲、長相斯文的年輕人來到彩券行，對方先買一張千元的「1000萬大富翁」沒刮中，又請店員再隨便拿一張，結果刮完後愣愣地拿給店員說：「幫我看看中多少？」店員隨即發現中了千萬元頭獎。

陳寶蘭說，這名年輕人得知中頭獎當下直呼：「好幸運！」隨即打電話將好消息告知女友稱：「親愛的，我可以帶妳去日本玩啦！」隨後大方地包三萬六千元的紅包給她，還說剩餘的獎金要存起來。

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