大溪中正公園老樹染褐根病 移除4棵

2019-09-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府風景區管理處六月間發現，大溪中正公園有六棵老樹呈現枯死跡象，經鑑定確認感染褐根病、無法救治，由於褐根病會經由根系傳染，八月起已陸續移除四棵樟樹及榕樹，當中有一棵還是市府農業局列冊的百年老榕樹。風管處長廖育儀表示，昨請專家診斷另兩棵染病榕樹，認為暫時不須移除，風管處會加強防治，以防擴散。

其中一棵是農局列管百年老榕

廖育儀指出，風管處六月間發現大溪區中正公園有樹木呈現枯死跡象，七月初採集六棵狀態較嚴重樹木樣本，送到林木疫情鑑定與資訊中心檢驗，八月一日收到確診為褐根病，其中一棵榕樹是農業局列管的百年老榕樹。

植病專家現勘 搶救兩棵染病樹木

廖育儀表示，農業局八月間聘請專家到現場進行二次勘查，確認百年老榕樹無法救治必須移除，另外三棵老樹經養護後也無法救治，且有傾倒危害之虞，考量現為多颱風季節，為了防止樹木倒塌波及民眾，風管處於八月先移除三棵病樹，並施行土壤防治作業，另一棵染病樹木當時因大型機具無法進入，延至本週一進場移除。

「全力搶救中正公園樹木！」廖育儀說，由於褐根病會經由根系傳染，除了移除無法救治的樹木，為了保護其餘兩棵樹木及公園其他樹木，該處於八月份函請行政院農業委員會林業試驗所派遣植病專家於昨天上午至大溪中正公園進行勘查，決定對現場剩餘二棵染病樹木先採取投藥治療，盡力搶救，公園其他樹木則進行檢測防治，全力防止褐根病擴散。

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