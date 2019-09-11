〈桃園〉雙向4線車道 開放機車行駛內側

2019-09-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市於二○一六年底試辦雙向四車道內側車道開放機車行駛後，機車事故肇事率大幅降低四成，成果良好，市府交通局決定擴大推動，經盤點全市三三○條雙向四車道，將開放二六四條讓機車行駛內側車道。交通局將於本月底前完成相關道路「禁行機車」文字的塗銷作業，已塗銷「禁行機車」的內側車道，開放機車行駛。

試辦發現機車事故 減少4成

交通局指出，市府於二○一六年底選擇十條道路試辦取消內側車道「禁行機車」，二○一七年底增為廿三條，由於事故率明顯下降，今年三月道安會報通過雙向四車道（單向二車道）內側車道取消「禁行機車」，對於各單位提出不宜取消意見的道路，另行會勘並以個案處理。

塗銷即可行駛 月底前全數刨除

交通工程科長黃錦虹表示，原本估計全市的三三○條四線車道的內側車道，可全面取消禁行機車，但經過盤點再加上地方意見反映，確定只取消包括觀音區一一二線道上的中山路一、二段，環中路、忠愛路一、二、三段；中壢區中山東路二段；平鎮區中豐路山頂段日星街至山福路間；龍潭區中正路大昌路至大順路間等二六四條四線車道內側車道禁行機車，預計本月底前可將「禁行機車」標線全數刨除。

全市330條盤點後 264條放行

對於市府擴大開放機車行駛內側車道路段，林姓市民認為，開放機車在內側車道行駛，若是遇上要兩段式左轉的路口，機車還必須穿越兩車道，相當危險，因機車體積比較小，萬一大型車閃避不及發生事故，是不是可請求國賠？

騎士意見不一 未開放路段仍罰

陳姓騎士則說，開放機車行駛內側車道，機車駕駛可自由選擇車道行駛，如遇塞車，就不用擠同一車道，很贊成此政策。

對此，警方也提醒說，還有部分路段並未開放內側車道可行駛機車，騎士仍須按照規定不得行駛在內側車道，違規者可依「道路交通管理處罰條例」第四十五條第十三款，處六百元罰鍰。

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