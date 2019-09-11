秋節出遊享好康 竹縣快捷六號「省一段」

2019-09-11

〔記者黃美珠／竹縣報導〕因應中秋節連假的假日車潮，新竹縣政府除提供縣府行政區周邊、高鐵區周邊部分收費停車格暫停收費外，首度針對聯絡竹東火車站到內灣商圈的「快捷六號」縣內公車提供明（十二）日起到十五日為止免收一段車票、十五元的措施，盼鼓勵遊客多多搭乘高鐵、台鐵、快捷六號等交通工具，節能減碳，好好暢玩新竹縣。

明起至15日免收一段票15元

縣府交通旅遊處表示，快捷六號在二○一二年正式上路，提供從竹東火車站到橫山內灣商圈的遊客免費搭乘。

二○一五年起，落實使用者付費，設定從竹東火車站到內灣需兩段車票、共卅元，寫下穩定各月搭乘量近七千人次的成績，吸引不少前往內灣，甚至要進入到尖石遊玩的旅客乘車使用。

這次配合交通部核定全國八十六條國道客運路線，在秋節連假期間乘客可享平日優惠價、或是原價八五折的獎勵措施。

縣府及高鐵區周邊 暫停收費3天

新竹縣府首度推出讓快捷六號「省一段」的優惠，從明天起到十五日止，從竹東火車站到內灣，只要花半價、十五元就可輕鬆來去。另外，台灣好行「獅山線」也有電子票證搭車半價的優惠。

若是自行開車到新竹縣的遊客，縣府仍鼓勵大家停車後改搭大眾運輸工具，該處另規劃十三日起至十五日期間，在縣府行政區及高鐵區周邊暫停收費的優惠措施。

縣府行政區停收停車費範圍：東起縣政二路，西到縣政九路，南到光明六路，北到豆子埔溪之間；不過這個停收區塊不包含縣政二路和九路，以及光明六路，這三條路段上的停車格仍正常收費。

至於高鐵周邊所有路邊和路外、「開單收費」的停車場，統統在前述期間暫時停止收費，新埔中正路本來假日就有收費，這波秋節連假不受影響，維持正常收費。

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