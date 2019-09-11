《竹縣》台大新竹生醫園區分院 12月啟用

2019-09-11

〔記者廖雪茹／竹北報導〕臺大醫院新竹生醫園區分院歷經十多年籌備過程，確定十二月開張！籌備處表示，第一期醫療大樓新建工程提前十二月啟用後，預計明年第一季開設一百廿六床，提供內科、外科、兒科、婦產部等十六診別服務，除已招募三十名醫師和一百名護理師，本院以及新竹、竹東分院也將全力支援。

立委林為洲極力協助臺大醫院新竹生醫園區分院（簡稱台大生醫分院）設院，昨天下午邀籌備處、新竹縣政府和管線單位協調，副院長江伯倫簡報表示，台大生醫分院總經費六十七億元，其中，第一期醫療大樓於二○一七年二月開工，經費廿六億元，預定今年十月四日完工，為地下二層、地上八層RC構造，經六十五天全機測試，十二月啟用。

江伯倫說，開院營運時，將提供門診十六診、住院四十二床，明年第一季一百二十六床，現已招募各科醫師三十人，護理師一百人，另有本院新竹、竹東分院醫護人員支援。等總床數七百二十八床全開，預計醫師一百六十到一百八十人，護理師一千人。

生醫分院鄰近高鐵新竹站，現代化的建築外觀，讓人誤以為是科技大樓或學校。江伯倫表示，初期將設置急重症治療中心，含腫瘤、心血管、腦血管等，目前定位為中度級的急重症醫療醫院，屬於區域醫院，未來將朝新竹醫院、生醫醫院竹北院區、生醫醫院竹東院區等三家醫院整併為「新竹臺大分院」方向邁進，合計一千八百零六床，並升級為醫學中心。

林為洲表示，針對台大生醫分院，二○一六年起即多次邀集相關單位開會，成功爭取十九點五二億經費，並向人事總處爭取五百一十九名公職員額，二○一七年並協調科技部保留第三期計畫用地，他期許未來台大生醫分院朝竹竹苗區第一家醫學中心的目標發展，並使新竹縣的人口病床數從每萬人口十四點九八床增至每萬人口四十三點五床。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法