不滿「賤價徵收」 竹縣東科路三期地主抗議

2019-09-11

〔記者黃美珠／竹縣報導〕名為「東科路」的竹北高鐵橋下連絡道延伸入竹科的三期道路用地廿多名被徵收戶，昨天下午群集縣府前拉白布條，抗議土地先被政府以竹科三期用地為由「鎖地」卅幾年，以致欠缺合理交易紀錄，再被縣府「賤」價徵收。他們趁縣府召開地價評議委員會複議時到場陳情，由縣長楊文科主持的地評會，最後仍決議維持原徵收價格，但也請縣府考慮當地受限竹科影響開發，導致徵收價格偏離市價，研議是否構成特殊理由，評估是否有另發救濟金救濟的空間。

徵收價格偏離市價 縣府評估是否發救濟金

縣府地政處處長魏嘉憲說，發放救濟金在全國各縣市都有過，主要還是得看有無必要性，此須由「需地機關」、也就是縣府工務處研議，若有，會一體適用於所有地主。

縣府表示，東科路分三期已開通兩期。第三期一點三公里長，有三百四十八名地主，其中八十九人接受協議價購，另兩百五十九名是徵收戶，當中有一百五十人已領取補償金、五十七人不滿徵收價格提出異議。

縣府昨召開地評會複議，地主們在進入陳述意見前，先由代表人吳克志率眾在縣府大門前頭綁紅布條、手舉抗議標語和白布條，連續振臂高喊「抗議賤價徵收」、「抗議徵收比準失當」！

地評會複議維持原價格 部份地主要提訴願

吳克志說，縣府認定的比準時間是二○一七年一月到二○一八年七月，但在這段期間，竹東頭重埔段並無土地交易紀錄。依法，縣府應往前推一年尋找成交案例來比準評定徵收價格，但縣府不僅沒有這樣做，還逕拿前述比準時間內柯湖段的成交紀錄，比準他們頭重埔段的土地賤價辦徵收，現在地評會決議徵收價格不變，他們會向內政部提訴願。

縣府則表示，鄉親錯誤解讀法定的比準時間、也弄錯了縣府的比準時間。法定比準時間是指「估價基本日」的前半年，若沒有成交案例，才往前推一年做比準。本案估價基本日是二○一八年九月一日，法定的比準時間是二○一八年三月到九月，他們實際是用二○一七年九月二日到二○一八年九月一日。

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