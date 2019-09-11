頭份市11公有免費停車場 11月起不能停了

2019-09-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公有停車場鄰近尚順商圈又免收費，是許多民眾停車首選，但也衍生車位遭長期霸占亂象，再加上市公所每年需支出約三百七十萬元租金，成為龐大財政負擔，考量使用者付費精神，公所將於十一月後不再承租停車場，未來有停車需求者可多利用尚順商城的停車場及路邊收費停車格。

可容納236小型車 長期遭佔用

頭份市公十一公有平面停車場占地兩千兩百餘坪，可容納兩百卅六格小型車、五格身障專用停車位，屢傳私人車輛、廢棄無牌車長期占用，過去市公所曾擬實施收費，卻多次流標。

頭份市長羅雪珠表示，早期公所為方便民眾在中央路、尚順商圈消費時方便停車而承租，但使用率不如預期，又常衍生長期占用問題，原擬改作為中華市場改建時攤商暫時安置區，但因攤商反對而作罷，再加上每年龐大租金，成為沉重的財政負荷，經規劃後，將於十一月終止租約。

考量租金370萬 市公所將終止租約

近期市公所盤點市區停車空間，路邊收費停車格共有七百廿四格，包含十八格身心障礙停車位；免費停車格共五百七十五格，包括十三格身心障礙車位；路外兩處收費停車場共一百八十九格小型車位、五格身障車位、八格大型車位；九處免費停車場共五百六十四格小型車位、十九格身障車位、廿三大型車位。

頭份市公所指出，目前市內停車空間足夠，且尚順購物中心內附設有停車場，一旁中央路也劃設收費停車格，基於使用者付費精神，鼓勵民眾善用。

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