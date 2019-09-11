「神帽」加製5千頂搶光 網售山寨帽

2019-09-11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉順澤宮的進香帽，被挪威鐵人三項好手艾登（Gustav Iden）戴上並奪得世界冠軍，讓這頂代表台灣的「宮廟帽」一夕爆紅，庫存四十頂早被索取一空，廟方緊急追加五千頂，明天（十二日）才能到貨，但昨天傍晚已預訂額滿，想索取的民眾得等到中秋節過後。但隨著「冠軍神帽」爆紅，市面上也出現「仿冒品」，在網路上有人以一頂二百元價格販賣，廟方表示，此舉已涉及侵權，在收集證據後，不排除提告。

順澤宮的進香帽目前庫存同款帽子，係在二○一六年間信眾前往南投名間鄉松柏嶺受天宮會香時所製作，當時只訂製五百頂，至前天為止僅剩下四十頂，但「冠軍神帽」新聞一曝光，立即被索取一空。廟方前天緊急追加製作五千頂，採實名登記預訂制，但至昨天傍晚為止，就已額滿了。

順澤宮法務組長許維樵表示，索取帽子的人實在太多了，但他強調「只要有需求，他們都會供應，只是工廠製作的速度尚無法趕上需求」。他說，帽子無價，採隨喜樂捐，想要索取的民眾，得等到中秋節過後。

此外，這頂「神帽」市面已出現「仿冒品」，昨天上午有網路賣家貼文到臉書「全國路跑賽事分享區」兜售，每頂兩百元，訂購者還不少，但這則貼迅速被版主下架，預料賣家還會透過其它管道兜售。

順澤宮︰正版蓋廟印 侵權不排除提告

對此，順澤宮表示，正版的一定要蓋「廟印」，且經過神明加持，他們「只送不賣」，對於市面上的仿冒行為，管理委員會將進一步收集證據再開會研議，不排除提出侵權告訴。

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