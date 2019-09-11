《埔鹽冠軍帽爆紅》彰化縣長邀挪威鐵人 來跑馬拉松

2019-09-11

〔記者張聰秋／彰化報導〕挪威選手艾登（Gustav Iden）本月八日頭戴彰化縣埔鹽鄉順澤宮的「進香帽」奪冠，瞬間讓這家宮廟「揚威」全球，彰化縣長王惠美看見本報報導，已寫信邀請Gustav Iden，希望他可以來彰化縣跑馬拉松；另外，也有網友建議，馬拉松終點站和頒獎典禮就在順澤宮，讓宮廟再紅透半邊天。

今年縣內還有7場賽事

「埔鹽順澤宮」這五個中文字，因外國體育選手無心插柳，一夕之間在國際體壇盛會發光發熱，成為另類「台灣之光」；王惠美在個人臉書以「一夕爆紅了！」為題，並引述本報之新聞報導，表明這是另類台灣行銷彰化之光！文中還說明，彰化「埔鹽順澤宮」榮登法國鐵人世錦賽，因為挪威三鐵選手Gustav Iden奪冠，頭戴「埔鹽順澤宮」的帽子，真是太帥了！

王惠美表示，她邀請Gustav Iden來彰化參賽，在對方的臉書發出邀請信，也在IG留言，邀請對方在今年十月到十二月間，前來參加彰化縣七場馬拉松賽事，當中不乏如田中馬早已是國際性賽事，年年報名秒殺，吸引國外選手參賽。

王惠美說，縣府拚經濟、接地氣，串聯多個單位舉辦彰化馬拉松嘉年華會，七場賽事十月廿日社頭織足盃超半程馬拉松、十月廿七日員林獅子盃路跑、十一月十日田中馬拉松、十一月三日戀戀二水．跑水馬拉松、十一月十七日鹿港馬拉松、十一月廿四日Formosa樂活盃彰化親子路跑、十二月八日二林伯立歐蕎麥馬。

對於王惠美的舉動，網友按讚反應熱烈並展現熱情，大家都歡迎Gustav Iden來埔鹽順澤宮拜拜、還願；還有網友建議，辦個路跑且終點站及頒獎典禮都在順澤宮，讓Gustav Iden當貴賓。更有網友說，彰化！真的是挺美的！更有網友說，要台就台到底，請他來參觀拜拜、吃在地美食，經濟效益絕對驚人。

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