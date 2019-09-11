埤頭清潔隊救回廢電扇 賣50元還保固

2019-09-11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一支電扇只賣五十元，還附贈「終身保固」！到底是誰那麼「佛心」來的？

1年修復上百支 送弱勢剩的廉售

彰化縣埤頭鄉清潔隊將回收壞掉的電風扇，委由隊內的家電高手修理，一年至少能讓一百支電扇「重生」，恢復轉動生機，埤頭鄉長杜懿彩得知此事，就將這些修理好的舊電扇拿來送給弱勢戶，但因數量過多，部份舊電扇也拿來販售，每支只賣五十元，還附有「終身保固」服務，被鄉民戲稱為「鄉長電扇」，近年來還闖出了名號，「紅」到連環保署都知道。

司機巧手回春 獲環署環保傑出獎

「鄉長電扇」的幕後功臣是清潔回收車的司機徐輝章，鄉長杜懿彩說，徐輝章號稱「廢家電修理王」，他利用午休時間拆解電扇，把「找毛病」當樂趣，經他巧手整修，大批故障的廢電扇「起死回生」。

後來杜懿彩靈機一動，把這些電扇致贈給有需要的鄉民，尤其是弱勢戶。因維修完成的舊電扇愈來愈多，近來更推出「銅板價」五十元，讓民眾可以購買，且享有「終身保固」更獲好評，「鄉長電扇，揪甘心」的名號不脛而走。

杜懿彩說，每支只賣五十元的電扇，最重要的意義是「知福惜福」，徐輝章是清潔隊之寶，他默默付出自己的休息時間，獲得今年全國「獨一無二環保傑出貢獻獎」，即將接受行政院環保署表揚。

徐輝章說，很多壞掉的電風扇都還堪用，他只要測試馬達還能動，就能再復原，很高興公所能把這些修理好的電扇送出或賣出，讓電扇能再發揮功能。

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