烤肉必備 埔里茭白筍價漲1成

2019-09-11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕烤肉已成中秋節重要活動，而烤肉必備的茭白筍，今年未因大雨受災，產量和品質穩定，但價格小漲一成，至於肉品未有明顯調漲，業者搶攻烤肉市場，賣場有份量不同的醃製好食材，也有肉品海鮮批發商推中秋海陸豪華組合，比單買便宜上千元，頗能打中精打細算且無暇準備食材的年輕族群。

量質皆佳 1台斤大約90元

南投縣埔里鎮是全國茭白筍最大產地，茭白筍是中秋烤肉不可缺少的食材，每年中秋節前價格都會上漲，今年則是「小漲」。

埔里鎮農會總幹事何世鴻表示，上個月埔里鎮因幾場大雨，包括百香果、木瓜、絲瓜等都受災嚴重，而其他縣市多種蔬菜也有受災，使得近日菜價上漲三、四成，但埔里鎮的茭白筍幸運地未受影響，產量和品質都很好，因此中秋節前的價格只略漲一成，目前大盤到埔里來購買的批發價是一公斤九十元，消費者購買的價格約是一台斤九十元，但有認證且品質有挑過則較高。

中秋烤肉不可或缺的豬雞牛肉的價格未有明顯調漲，大賣場相中上班族或小家庭無暇醃製烤肉，紛推出醃好的肉片、雞腿或雞翅組合，而南投縣草屯鎮則有肉品海鮮批發市集，主打超豪華的海陸中秋組合，牛豬雞等肉品外，還有干貝、生蠔、草蝦等海鮮，全部廿多種食材。

肉價穩定 海陸組合受歡迎

業者鐘煜菲表示，上班族沒有空採買這麼多的烤肉食材，該店因為是批發商，才有辦法幫忙組合這麼多海陸食材，而組合價格又便宜很多，因此精打細算的顧客大多會改買該種組合。

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