重現古廟風華 市定古蹟板橋迪毅堂上樑

2019-09-11

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區館前西路的迪毅堂，二○一三年公告為市定古蹟，因殘破不堪，古蹟埋沒在市區高樓大廈間，讓民眾誤會是廢墟。市府文化局辦理迪毅堂修復及再利用工程昨天上樑，預計明年底完成修復作業，重現百年古廟風華。

文化局長蔡佳芬指出，板橋迪毅堂創建於西元一八七三年，為清朝林本源家族為紀念漳泉械鬥殉職的林家武師徐才等人所建，古蹟為「三開間」正身帶兩護龍的格局，類似傳統廟宇，主神供奉徐才元帥，每日早、晚獻香，每年農曆七月二十六日普度日燒香祭拜，並配合板橋林家花園不定期舉辦板橋古城巡禮活動，由志工帶領民眾參觀導覽。

預計明年底前完成修復

蔡佳芬指出，迪毅堂在二○一三年十二月指定為市定古蹟，二○一六年完成修復及再利用計畫，去年底辦理修復工程，預計二○二○年底前完成修復作業，希望重現文化資產風貌，串聯板橋舊城區的四大古廟，彰顯歷史特色，未來將由迪毅堂管理委員會維護使用。

蔡佳芬表示，上樑典禮是安裝屋頂大樑的儀式，現代工程常在建築物灌漿前，以鋼筋替代橫樑舉行儀式，祈求房屋永固、平安順利。樑在傳統閩式建築是最重要的構造，民間認為，上樑順利與否影響房屋結構的牢固性，甚至與居住者是否興旺發達相關。

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