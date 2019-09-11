首長滿意度調查 侯友宜第7林右昌第9

2019-09-11

侯國民黨內六都第一名

〔記者邱書昱、林欣漢／綜合報導〕天下雜誌昨公布縣市首長滿意度調查，新北市長侯友宜排名第七，在六都首長中位居第二，也是國民黨內六都的第一名，甚至打破藍營在新北執政的紀錄；基隆市長林右昌則是第九名，維持去年的水準。

侯︰衝市政最重要本分

侯友宜表示，民調高低都以平常心面對，但願當市長的人都能夠靜下心，全力衝刺市政，「這才是我們最重要的本分」，似乎暗諷韓國瑜。而林右昌則表示，在過去長期努力下，各施政項目漸漸進入收割期，相信能讓市民更有感。

天下雜誌昨天公布縣市長施政滿意度調查，新北市和基隆市首長滿意度都進入前十名，令人矚目的是最近一直強調市政優先的新北市長侯友宜，首次接受檢驗，滿意度總分六十八．七一，排名第七，是新北市藍營縣市長中績效最好的。

侯友宜表示，不管民調高跟低都是一種鞭策，也是一種鼓勵，高的時候也不要開心，低的時候也不要氣餒，務實的面對所有的挑戰，好好做事才是最重要的。

林︰資源有限持續努力

基隆市長林右昌總分為六十七．三七，排名第九名，與去年相比分數、排名持平，林右昌表示，基隆的資源比較有限，「在大家都在進步的時候，我們能夠維持在前段班的表現實屬不易」，甚至與前兩名差距並不遠，表示施政作為在正確的方向，市府團隊將繼續努力，按照原定施政步調，持續努力讓施政一一到位。

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