利用都更回饋空間 土城永豐公托開幕

2019-09-11

占地150坪 可收托50名嬰幼兒

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市土城區永豐公共托育中心昨天開幕，是新北市第一座利用都市更新回饋公益空間興建的公托，占地一百五十坪約可收托五十名○到二歲的嬰幼兒。新北市長侯友宜說，市府財政吃緊，感謝民間企業力量一起照顧小朋友們，讓家長放心出外打拚。

土城永豐公托中心在永豐路十三巷的社區大樓，是新北市第六十四家、土城區第五家公托中心，侯友宜說，理城建設公司為了響應政府與社會分擔家庭照顧兒童的責任，將社區一、二樓一百五十坪的空間做為公托中心，委託社團法人中華利仁社會福利協會辦理，室內以自然生態和植物栽種為主題。

他也期許今年要完成十家公托，希望藉著民間力量及市府團隊，一起努力讓公托平價化、優質化、智慧化。

市府都市更新處主任秘書李擇仁表示，該都更案是二○一三年申請，建案基地規模大於三千平方公尺，建商選擇捐贈公益性設施，換取都更的門票，並未申請容積獎勵。近年市府因都更案回饋取得公益空間，用途包括辦公室、特定場館或社會住宅，這是第一處規劃為公托的公益空間。

開幕活動中，不少家長帶著小朋友前來體驗設備，現場也有安排嬰幼兒按摩老師，以及小孩們動手製作吐司Pizza。市議員林金結、江怡臻也到場參加開幕活動。

新北社會局長張錦麗表示，新北從二○一一年開始迄今已成立六十四家公托，可提供嬰幼兒收托量三六○五名，占全國近六成，另外準公托也有一百三十二家私托加入，提供四八九一名嬰幼兒托育服務。

即日起至18日登記

她說，土城永豐公托從即日起到九月十八日下午五點開放登記，如果登記超過收托名額，將在九月廿日辦理公開抽籤，詳細內容可以上新北市公共托育中心搜尋。

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