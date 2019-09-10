瘦妹妹吐膽汁 罹患上腸繫膜動脈症候群

2019-09-10

記者歐素美／台中報導

16歲的陳姓少女身高157公分、體重僅36公斤，因出現發燒、腹痛與拉肚子症狀，家長以為她是遭妹妹感染腸胃炎，不料，病了3天仍未改善，還嘔吐出疑似膽汁的墨綠色液體，趕緊送陳女到童綜合醫院急診，檢查才知罹患上腸繫膜動脈症候群，造成腸阻塞，經手術後一週即出院。

病患以女性居多

童綜合醫院小兒外科主任郭敏勇表示，上腸繫膜動脈症候群並不常見，罹患機率約1/1000-3/1000，且以女性居多。

他指出，人體十二指腸會經過主動脈與上腸繫膜動脈之間的夾角處，當原本撐開夾角處的堆積脂肪消失，或先天結構異常時，就會造成十二指腸遭兩動脈夾住而形成腸阻塞，以致食物無法從胃進入腸道，導致胃與十二指腸嚴重擴張，出現肚痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等症狀，嚴重時會吐膽汁、體重驟降、營養不良、電解質異常或腸壁壞死等。

郭敏勇說，陳女因腸阻塞情形嚴重，因考量外在美觀，經採用達文西機械手臂進行手術，避免在腹部留下大傷口，術後只在腹部留下3個小切口，手術將十二指腸阻塞的後段切除，直接將其連接至空腸，讓食物得以直接從胃部進入腸道，以正常吸收營養。

郭敏勇呼籲民眾，若孩子飯後出現腹脹、腹痛或伴隨噁心情況，應儘早尋求專業醫師檢查治療，以避免合併症或營養不良，影響發育成長。

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