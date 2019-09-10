罹低位直腸癌 直腸翻出體外 切腫瘤保肛門

2019-09-10

記者方志賢／高雄報導

45歲的顏先生因持續血便就醫檢查，確診罹患直腸癌，且腫瘤距離肛門口僅5公分，為保留肛門，先接受化學、放射治療縮小腫瘤，再以腹腔鏡近端截斷直腸，並經肛門夾住直腸斷端內外翻轉拖出體外，如同「脫長袖衣服」讓腫瘤完整曝露下切除，術後至今5個月，恢復良好。

腫瘤距離肛門口僅5公分

高雄市立聯合醫院大腸直腸外科主治醫師陳培桓表示，這名患者很年輕，手術治療盡量保住他的肛門，因此先進行術前化學及放射治療，縮小腫瘤大小，以便於手術時有更大安全空間保留肛門。

患者因屬於低位直腸癌，手術須透過腹腔鏡經肛門進行全直腸繫膜切除，才能安全及完整切除治療，但聯醫沒有經肛門手術的專屬醫療器械，決定採取近幾年發展出來的兩段式直腸癌手術，先以腹腔鏡將直腸併全繫膜剝離，截斷直腸近端，再經由肛門伸入器械，夾住遠端直腸斷端內外翻轉拖出。

上廁所有異狀要趕緊就醫

陳培桓強調，這項手術如同「脫長袖衣服」，直腸經由內轉外的動作，讓原本直腸內的腫瘤，可翻轉到肛門外，在腫瘤完整曝露下，醫師可決定保留的直腸長度，避免術後併發症。

顏先生昨天出席記者會時表示，他從事太陽能相關產業的工作，工作非常忙碌，但因血便持續一週，趕緊就醫。經大腸鏡檢查後，發現距離肛門口僅5公分的第1期直腸癌，所幸及時接受手術，保住肛門。他也提醒大家，上廁所若出現異狀，要趕緊就醫治療。

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