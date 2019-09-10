少女暈眩、走路不穩 竟是罕見多發性硬化症
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2019-09-10

記者張菁雅／台中報導

台中市一名17歲少女日前突然右臉麻木，原以為是臉部三叉神經問題或感冒引起，幾日後出現暈眩、走路不穩症狀，才到澄清醫院中港院區神經內科就醫，經腦部核磁共振檢查後，確診罹患罕見的腦部疾病「多發性硬化症」，這是造成年輕人失能的主要疾病之一。

澄清醫院中港院區神經內科主治醫師鄧浩文表示，這名高中女生1年前就曾出現過右臉麻木症狀，原以為是吃了超辣食物引起，因此她不以為意，幾週後，症狀也逐漸改善。今年暑假，少女的右臉麻木症狀復發，到診所就醫，被認為是臉部三叉神經問題，也有可能是感冒引起，4天後再發生暈眩和走路不穩情況，才到澄清醫院神經內科求診。

全台確診病例僅1000多例

鄧浩文懷疑少女病因不單純，經腦部核磁共振檢查後，發現在她的右側腦幹與小腦交界，以及腦室周遭有多處疑似去髓鞘病灶的卵圓形斑塊，經進一步檢查，確診是罹患多發性硬化症。

鄧浩文表示，目前全台多發性硬化症的確診病例僅1000多例，因此被列為罕見疾病。

鄧浩文指出，多發性硬化症是一種發生在中樞神經系統的慢性自體免疫疾病，其病程大部分是以間斷式的發作為主，其症狀會因人而異，嚴重程度也不盡相同，如果未接受治療，病情會一再復發，嚴重時會導致失能。

患者可能出現視力受損（視神經病變）、下肢無力、平衡失調、行動不穩、麻木、語言障礙、暈眩、大小便機能失調等症狀。

鄧浩文說，雖然多發性硬化症還沒有根治的療法，但在急症發作時可以給予短期高劑量皮質類固醇治療，以加速緩解臨床症狀；當病情穩定後，可長期接受免疫調節藥物治療，以改變病程，並降低復發的頻率與未來失能的風險。

目前該名少女病情已獲得很好的控制，但仍需持續接受藥物治療。

  • ▲少女右側的腦幹與小腦交界及腦室周遭有多處疑似去髓鞘病灶的卵圓形斑塊。（澄清醫院提供）

    ▲少女右側的腦幹與小腦交界及腦室周遭有多處疑似去髓鞘病灶的卵圓形斑塊。（澄清醫院提供）

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