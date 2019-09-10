《謠言終結站》薑黃素降血脂也減重？ 中醫：錯誤迷思

2019-09-10

記者萬于甄／台南報導

薑黃是咖哩調味原料之一，近來網路流傳「薑黃可減重」的文章，指稱「薑黃素因可抗氧化、消炎及降血脂，能減肥」，但中醫師說，降血脂肪不等於減重，若想有效減重仍需控制飲食與生活習慣，不能只靠單一食材藥物。

減重不能靠單一食材藥物

台南奇美醫學中心中醫部主治醫師李俞生表示，國內外許多學術研究論文都提及薑黃素能夠抑制脂肪形成，以及預防皮膚癌、胃癌、大腸癌、肝癌和乳癌等生成；不過，近來卻傳出薑黃素降血脂肪也可減肥的說法，其實是一種錯誤的迷思，因為「降血脂肪不等於達到減肥的效果」。

李俞生說明，薑黃素藉由抗氧化、抗發炎以及抗脂肪分解的作用，可降低腫瘤壞死因子-α及游離脂肪酸血中濃度，雖已有醫學研究證實，薑黃素可改善糖尿病患者的高血脂代謝異常，但目前尚無醫學研究論文探討服用薑黃素可達到減重的效果。

他說，民眾若想控制體重，在中醫學上常以大黃、麻黃及山楂等藥材應用搭配，但需在專業醫師指導下服用，建議愛美人士減重速度應以每週1公斤為限，養成充足的睡眠、攝取足量的水份及細嚼慢嚥，戒掉吃消夜、加工食品及糖製品，三餐則需要些微澱粉維持身體基礎代謝率。

李俞生強調，體重控制和飲食與生活習慣有很大的關係，平時也可按摩肚臍周遭穴道像是神闕、天樞、水分、氣海等，促進腸胃蠕動，不論是何種減重方式，一定要持之以恆。

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