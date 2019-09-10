左下腹疼痛又腹瀉 小心大腸憩室炎

2019-09-10

文／陳雨農

張先生手壓著左下腹，神情痛苦地進到診間，同時有輕微發燒跟腹瀉症狀；兩年前他也有一次類似經驗。觸診發現，他的腹部壓痛侷限在左下腹，開立口服止痛藥跟抗生素讓他服用，一週後回診，症狀已改善，再過一個月安排大腸鏡檢查，他的左側大腸有許多「憩室」。

60歲約6成得病 可稱老人病

大腸憩室是指腸壁黏膜內層往外的袋狀膨出，通常憩室會在腸壁脆弱點往外突出，隨著年紀增加，發生率越高，這是一種後天產生的疾病，40歲以前約有20%的人口有憩室，但60歲人口約有60%得此病，可說是「老人病」。

8成的大腸憩室患者 無症狀

在西方國家盛行率5-45%，發生部位以左側大腸為主；在亞洲國家盛行率13-25%，發生部位則是以右側大腸為主。大腸憩室在越西化飲食的地區盛行率越高。高纖飲食可以降低大腸憩室發生率，而高油脂、多紅肉會增加大腸憩室發生率。

8成的大腸憩室患者無症狀，1成的患者會憩室出血，1成的患者會發炎，形成大腸憩室炎。

5-15%大腸憩室患者一生中會發生大腸憩室炎，主要是糞石卡在憩室內，造成腸內壓力增加，導致憩室的血流供應減少，進而發炎而成憩室炎。最常見的表徵是腹痛，以右腹痛及左下腹痛最常見。排便出血、噁心嘔吐、輕微發燒、腹部硬塊、腹瀉、便秘、頻尿都是可能的伴隨症狀。

高油脂、多紅肉 增加發生率

大約80%的病人是單純性的憩室炎，可採保守治療，即腸道休息、服用抗生素、止痛藥，1-2週後，發炎即會自行緩解；但約15%的病人會發展成「併發性憩室炎」，形成腹內膿瘍、腸阻塞、瘻管，這時就必須住院治療更長一段時間，若抗生素治療無效，依舊腹痛難耐，發燒、敗血症，甚至憩室炎破裂、穿孔，形成腹膜炎，就必須開刀切除有憩室的一段腸道，這時手術常得做暫時性的人工肛門。

發作過一次憩室炎，終其一生再復發第二次或第三次的機率也會提高，好在抗生素的治療效果極佳，只要沒有併發症，需要開刀的病人少之又少。

更重要的是，當憩室炎緩解1個月後，建議接受大腸鏡檢查，因為有時大腸癌的症狀跟憩室炎很相似，民眾務必儘早找大腸直腸外科醫師評估。

（作者為國泰綜合醫院大腸直腸外科醫師）

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