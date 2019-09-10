布澎藍色公路 秋節15航次滿載

2019-09-10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中秋節三天連假，嘉縣布袋商港與澎湖間的藍色公路成了熱門旅遊路線，十三日秋節當天已登記十五航次，其中最早一班為「雲豹」客輪，上午七點自布袋開航，又趕回布袋於十點十分載運第二批旅客，預估單日進出旅客逾六千人次。

估單日進出逾6千人次

布澎藍色公路是台灣本島到澎湖航行時間最短的航線，布袋到澎湖馬公港航行時間約八十分鐘，今年新加入的「雲豹」與「藍鵲」客輪只須六十至七十分鐘，布袋到龍門港約六十分鐘，航行更快速。

布澎藍色公路冬、春季因東北季風停航，營運期為三月底到國慶日假期，旺季六、七月，今年八月逢農曆七月，旅次略減。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處長謝診安表示，截至前天，布袋商港今年旅次量已有五十三萬九千餘人次，較去年四十一萬七千餘人多出十二萬餘人次，中秋三天連假及國慶四天連假，布澎藍色公路出現一位難求盛況，只要天公作美，今年可望突破六十萬人次大關。

據統計，截至昨天，布袋商港各船公司已申報秋節當天合計出港十五航次，其中「雲豹」等六艘客輪要航行兩趟。由於布袋到龍門港比到馬公港快了廿分鐘，因而中秋節十三日上午第一班，除了「雲豹」目的地為馬公港外，「凱旋一號」等五艘客輪都是到龍門港就折返，來回節省四十分鐘，秋節第二班航次除「滿天星一號」前往龍門港，其餘都到馬公港。

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