高鐵雲林站 中秋連假增16班免費接駁車

2019-09-10

〔記者林國賢／雲林報導〕中秋節將屆，雲林縣政府十二、十三、十五日將提供「高鐵雲林站—土庫馬光—褒忠－元長」免費接駁專車，每天往返十六班次；雲林監理站表示，連假期間國道客運票價八五折優惠，歡迎鄉親多加利用。

縣府工務處長汪令堯表示，高鐵快捷公車有高鐵站到斗六、北港與東勢三條路線，另搭配十條客運公車路線疏運旅客，再加上「高鐵雲林站—土庫馬光—褒忠－元長」這條免費接駁專車，形成中秋連假完整疏運路網。

專車行駛土庫、褒忠、元長

汪令堯說，「高鐵雲林站—土庫馬光—褒忠－元長」起迄站在高鐵雲林站六號月台，沿線停靠褒忠新庄農藥行前、馬光派出所前、潮厝臺西客運潮厝站、龍岩臺西客運龍岩站、田洋龍岩派出所前、太湖平價商店前、褒忠圖書館、褒忠市區統聯客運站、元長山內國小、元長市區，單趟行駛時間約六十分鐘。

汪令堯指出，接駁專車自高鐵雲林站發車路線，沿途僅提供下車不上車；自各鄉鎮發車路線，沿途僅提供上車不下車；雲林高鐵站第一班接駁車發車時間上午八點五十五分，預定九點五十五分抵達元長市區，元長市區首班車同樣在八點五十五分發車，預定九點五十五抵達高鐵雲林站。

國道客運票價 八五折優惠

雲林監理站表示，因應中秋連假疏運，十四家業者八十六條國道路線配合提供優惠，八十六條路線中，若為平日無優惠票價的路線，以原價八五折優惠，平日已提供優惠票價路線，維持原優惠。

另外，國道一號虎尾交流道南向入口於十四日零時至廿四時封閉，十五日零時至廿四時封閉北上入口匝道，請用路人事先規劃替代路線，以免白跑。

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