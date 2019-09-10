秋冬遊補助上路 高雄觀光局嚴抓抬高房價

2019-09-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕政府擴大秋冬國民旅遊專案補助已正式上路，各飯店旅宿業者努力行銷，但傳出有不肖業者趁機抬高房價，市府觀光局表示將嚴懲違規業者。

觀光局加強稽查房價

九月是飯店淡季，為刺激秋冬國民旅遊，交通部觀光局投入三十六億元補助，住宿一晚每房可依實際住宿房價折抵一千元，高雄飯店業加碼推出美食饗宴、交通套票、銀髮專案等優惠，搶攻國旅商機。

上高雄旅遊網可查合法業者

但近日傳出有不肖業者，趁機抬高房價，高市府觀光局代理局長邱俊龍表示，將加強稽查房價，若發現惡意漲價、現場加價或有詐領補助等情形，將終止業者參加秋冬遊專案補助活動的資格，並會在高雄旅遊網公告。

觀光局呼籲旅客，訂房前可上高雄旅遊網，查明參加專案的合法旅宿業者，以免無法申請補助，或遭抬高房價。

各飯店方面，漢來飯店九月起至十二月底推出「三天二夜秋冬進補住房專案」，除搭配政府補助每人每晚一千元外，飯店依房型再加碼補助一千至二千元，三天二夜最多可省四千元，相當原價的七折。

高雄福華飯店即日起至九月底，也推出秋冬遊補助住房專案活動，入住豪華雙人房每晚只要二八八八元。高雄國賓飯店強調，官網上的所有住房專案，除了高爾夫球專案，都適用於每房一千元的觀光補助方案，但僅限電話訂房。

高雄翰品酒店則推出秋蟹一泊二食住房優惠專案，入住就贈送肥美秋蟹，獎助期間到補助金額完畢為止。

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