中秋連假疏運 高雄區監理所整體運量增2成

2019-09-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中秋連假即將到來，高雄區監理所啟動疏運計畫，整體運量增加二成，中秋節前一天將於高鐵左營站加開零時十分的客運紅眼班次，接駁搭乘高鐵末班車的民眾，並將視情況機動增車。

客運9117、8181加開紅眼班次

高雄區監理所預期中秋節連假前一天將出現返鄉人潮，協調客運業者增加二成運量，透過密集發車班次，節省民眾等候時間，其中高鐵左營站、台鐵花蓮玉里站，分別加開9117、8181紅眼班次。

監理所表示，九月十三日零時十分9117延駛至高鐵左營站發車一班次，另九月十二日8181加開晚間六時三十分成功發車、十時四十分玉里發車等二班次，以銜接高鐵、台鐵因應加開疏運列車，讓高屏及台東成功地區民眾能平安返家。

往返佛光山、墾丁 班次加密

熱門景點佛光山每日有六條路線，多達一百三十一班次疏運車輛，如高雄客運8050、義大客運8501、台灣好行哈佛快線、台灣好行大樹祈福線等，其中義大客運8501、台灣好行哈佛快線可到高鐵左營站搭車，高雄客運8050更延伸到台南火車站搭車，串聯南台灣生活圈。

最受歡迎的必遊勝地墾丁由高雄、屏東、國光及中南客運四家共營業者，提供9117、9188、9189台灣好行墾丁快線及0918等路線，原本每日有一百八十二班次，因應中秋連假增加二成六運量，每日高達二百三十班次。

監理所指出，期間民眾搭乘指定國道客運路線可享平日或八五折優惠、指定台灣好行路線全票刷卡半價，或國道客運、高鐵或台鐵「刷卡轉乘」當地公車，可享基本里程或一段票免費。

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