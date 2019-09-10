韓國瑜拚5百萬人口？ 一至八月僅增253人

2019-09-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年總人口數二百七十七萬多人，已退居六都第三名，其中出生人數不如死亡人數，在六都排行倒數第二，加上遷移人數二千零卅人，總人口數略微成長二百五十三人，但距離市長韓國瑜提出的五百萬人，還有很大的成長與進步空間。

出生人數不如死亡人數

根據資料統計到今年八月底為止，高市總人口數二百七十七萬三千七百八十六人，原本排名六都第二名，目前已輸給台中市，確定退居第三名，其中一至八月底的出生人數，累計一萬二千七百二十九人，不如死亡人數一萬四千五百零六人，已連續負成長八個月。

值得一提的是，距離市長韓國瑜提出十年內要讓高市人口數成長到五百萬人，還有很大的成長與進步空間，但國發會對高雄市人口預測，認為高市到二○四六年的人口數，只會減少不會增加。

民政局推未婚聯誼、集團結婚

今年一至八月有九千三百七十一對新人結婚，比去年九千九百六十四對結婚人數減少，市府民政局今年推出七場未婚聯誼，目前已舉辦六場，集團結婚也推出二場，未來將持續辦理，希望提醒大眾注意，期盼增加人口數。

出生率六都排行倒數第二

民政局表示，少子化為全國性問題，出生人數也不如死亡人數，主要成因分析為出生人口力度不足，且又隨著薪資收入的萎縮及房價等問題，養兒育女成為經濟上的重擔，導致高市出生率在六都排行第五名。

民政局指出，尤其隨著醫療科技進步，老年人口逐年增加，高市老化指數為六都排名第二高，老年人口比例提高，死亡人數也相對提升，自然增加人數雖為負數，社會增加人數為正數，兩相抵銷總人口成長，但成長幅度不大。

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