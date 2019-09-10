桃園市飛機棚廠搖滾音樂祭報名 限額200人

2019-09-10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全國古蹟日將於廿一、廿二日登場，市府文化局配合規劃「華麗變身—飛機棚廠搖滾音樂祭」，將舉辦音樂祭、基地巡禮等系列活動，重頭戲為廿一日在大園區前空軍桃園基地設施群舉辦的搖滾音樂祭。文化局表示，音樂祭活動免費，但基於安全考量，僅限額兩百名，即起至十五日開放網路報名（https://www.surveycake.com/s/7n7Nv），呼籲有興趣的民眾把握時間報名。

全國古蹟日21、22日登場

文化局指出，去年古蹟日辦在平日管制、無法自由進出的前空軍桃園基地設施群，獲得民眾好評；今年延續去年同地辦理，將於廿一日下午三點半至六點半舉辦搖滾音樂祭，帶領民眾一窺神秘的空軍基地，並有專人進行基地簡介，同時邀請陸軍專科學校鼓號樂旗隊操演，還有狂美交響管樂團、TC舞蹈團體等樂舞演出。

帶領民眾一窺神秘基地

文化局也於廿一、廿二日各規劃八梯次的八德區歷史場域導覽，民眾可依喜好選擇前往八德敦德堂、八德廣福宮、八德餘慶堂或是八德三元宮，每梯次限額廿名，最晚可在活動前一天於網路報名。

28、29日基地巡禮 即起報名

文化局今年與中原大學合作，另於廿八、廿九日分別舉辦四梯次的「基地導覽巡禮及生存遊戲」，並依梯次不同，規劃一天的行程，帶領民眾前往前空軍基地巡禮、到陳康國小體驗生存遊戲，活動酌收五百元報名費，其中兩百元保證金將於活動結束當日退還，即起至廿二日受理報名。

參加音樂祭民眾 須搭專車前往

文化局表示，由於前空軍基地是軍事管制區，基於安全考量，飛機棚廠搖滾音樂祭、基地導覽巡禮及生存遊戲等活動，僅開放二○○一年八月卅一日（含）前出生且行動方便者參加，活動當日須攜帶個人身分證或相關證件，以供查驗；另外，報名者須從文化局或桃園火車站統一搭乘接駁專車前往會場。更多詳細訊息，可至「大海航空基地—黑貓大小事」臉書粉絲專頁查詢，或電洽：0963-088353葉先生。

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