桃煉廠消防車老舊 鄭文燦促更新

2019-09-10

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕中油桃園煉油廠（簡稱桃煉廠）昨天與市府聯合舉辦「擴大緊急應變演習」，模擬地震引發油槽火警、人員受傷事故，過程逼真。由於桃煉廠周圍人口稠密，工安問題格外引發關注，市長鄭文燦於演習後肯定桃煉廠對工安、環保的重視，但也直言桃煉廠的消防車「舊了一點」，還以市府購買高性能消防車「美洲豹」為例，希望廠方可以考慮多買一點高性能消防車；對此，中油總經理李順欽允諾，一定會編列更多預算，購入先進的消防設備。

桃煉廠面積廣達四八○公頃，於一九七七年開始投產，周邊原本是低密度人口區，歷經四十年發展，周邊人口已達七十多萬人，因工安問題不斷，地方要求遷廠聲浪不斷，而桃煉廠也定期舉辦演習，結合市府消防局等單位，強化災害應變能力。

昨天的演習模擬地震引發T-608油槽火警及人員受傷事故，衍生緊急通報、成立緊急應變中心、高空繩索救援、火災自救等十一項狀況，總計動員各式救災車輛十五輛、約八十人參與。

建議演練加入廠區外民眾疏散

鄭文燦全程觀看演習後表示，桃煉廠的工安與所有員工、附近居民生命財產安全息息相關，一旦發生地震及意外等事故，往往會產生複合型災害，與一般工廠火災不同，建議明年可加入廠區外民眾疏散演練，包括用簡訊、廣播通知，及緊急疏散避難點、現場指揮人員編組等，相信可提升民眾的安全信心。

鄭文燦也直言，演習中看到桃煉廠的消防車「舊了一點」，市府於泰豐輪胎大火後檢討發現，工業型的災害無法用傳統消防車壓制，參考許多國家的設備後，斥資三千八百萬元購買全台首輛高效能化學消防車「美洲豹」，其瞬間出水能量是傳統消防車的六倍，連機場波音七四七大火都可以支援。他說，桃煉廠對國家經濟的地位重要，不僅產值高、安全要求也高，希望桃煉廠可以考慮採購高性能消防車，避免災害發生時，救災能力有所欠缺。

中油允購先進設備及汰換消防車

李順欽表示，中油平時要求從源頭及落實ＳＯＰ降低災害發生，但仍可能遭遇地震、機械故障等狀況，仍需做好緊急應變演練，明年會將民眾疏散也加入，消防設備方面，一定會編列更多預算，購入更先進的設施，例如高空救援會全面引進雙繩索、履帶式椅架，或添購超過廿五米的雲梯車等。

桃煉廠則表示，桃煉廠消防課有四十人，配置九輛消防車，從去年到今年底，已規劃汰舊換新三輛消防車。

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