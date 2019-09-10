竹女合唱團 日本輕井澤大賽奪銀

2019-09-10

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹女中合唱團日前獲邀參加日本知名的輕井澤國際合唱大賽，與日本知名合唱團競逐，以一曲「花樹下」獲銀獎殊榮，優美歌聲讓日本人驚豔，還有日本婆婆因夫婿曾在新竹念書，感念這段台日情誼，摺紙鶴送給團員。校長呂淑美說，這是最佳國民外交！

竹女合唱團去年在第一屆台北國際合唱大賽拿到雙金佳績，獲國際知名作曲家暨指揮家日本松下耕邀請，參加八月廿四日在日本舉行的輕井澤國際合唱大賽，指揮郭心怡除帶團參賽，還擔任合唱節的講師，學生最後在激烈的比賽中以精湛表現獲得銀獎。

至駐日代表處演唱台灣歌曲

竹女合唱團也受邀到東京的台灣駐日經濟文化代表處文化中心表演帶有家鄉情感的台灣歌曲，讓旅日台僑勾起對台灣的回憶與思念。

郭心怡說，參加合唱賽的五十六名學生大多是高二、高三學生，在演唱時披著客家花布巾，揮舞著國旗，更在國際兒童青少年交流音樂會中穿著油桐花服裝，演唱多首不同風貌的台灣及日本歌曲，優美歌聲驚豔全場。

日婦代夫摺紙鶴相贈

一名日本婆婆得知竹女合唱團參與此次比賽，特地摺了紙鶴送給團員。她說，夫婿年幼時曾在台灣新竹一所男校就讀，返日後就未再到新竹，她與女兒從東京到比賽會場，希望代替夫婿把紙鶴送給竹女學生，期許帶來好運，成為比賽過程中的溫馨插曲。

竹女合唱團在聽到這個充滿台日情誼的故事與接受婆婆的祝福後，也不負眾望，以「花樹下」一曲贏得銀獎。

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