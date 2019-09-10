頭份永貞國小將蓋風雨球場 女籃隊開心

2019-09-10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞國小女籃隊為全國知名勁旅，但因校內硬體設備不足，小選手們每天都在烈日之下苦練，甚至還得遠赴其他鄉鎮借用室內場地，非常克難，校方十六年來不斷爭取設置風雨球場，終於在近期獲得行政院教育部補助八百五十萬，可望於明年夏天前就有一座可遮陽蔽雨的風雨球場練習，讓師生們期待萬分。

無室內場地 練球好辛苦

永貞國小女籃隊實力堅強，過去在全國賽場上獲獎無數，然而榮耀背後卻是每日不斷對抗溽暑、大雨的克難練球過程，暑假期間廿五名小球員頂著豔陽、動輒破卅五度的高溫下揮汗苦練，每個人都曬得皮膚黝黑發亮，讓師長看了好心疼。

球隊教練彭仁星表示，除酷暑難耐，若逢雨天場地無法使用，只能先到禮堂內做簡單訓練，但又得擔心球員受傷，尤其一到梅雨季，經常十幾天無法練球，自己只得想方設法到處借室內場地，甚至以免費授課作為交換，向鄰近鄉鎮的學校於暑假期間借場地練習。

獲中央補助 還差150萬

而經過校方十六年來持續奔走，今年獲得苗栗縣政府教育處及立委徐志榮、陳超明協助，向教育部體育署爭取八百五十萬補助，終於能夠在校園內打造一座風雨球場，好消息傳來師生們都興奮期待不已。

永貞國小校長柯淑瓊說，感謝苗縣府及各級民代、歷任家長會協助，讓小選手們終於能有遮陽蔽雨場地努力練習、持續爭取更好成績，而目前校方正辦理設計規劃，但扣除教育部補助後仍有一百五十萬元缺口，還需各界協助，希望盡快將經費、設計到位後，趕在明年夏季前讓學童們能在風雨球場練球。

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