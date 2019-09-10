竹縣增2處社福中心 年底前發包

2019-09-10

〔記者黃美珠、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣閒置中的舊湖口分駐所與橫山鄉老人文康中心二樓，未來都將轉型為社會福利服務中心（簡稱社福中心），扶助周邊鄉鎮的弱勢家庭。縣府計劃年底前發包進行耐震補強工程，重新活化，明年六月底完工後啟用。

縣府社會處表示，近年已陸續在新竹縣婦幼館、前竹東鎮立幼兒園、前新埔鎮公所二樓議事堂先後成立竹北、竹東、新埔等三區的社會福利服務中心，接下來將施工補強舊湖口分駐所和橫山老人文康活動中心建物耐震能力，分別設置新湖、橫山區社福中心。

舊湖口分駐所轉型 提供托嬰服務

其中新湖區社福中心，還將設置提供零到二歲嬰幼兒小型托嬰服務的「公共托育家園」以及類似親子館的「托育資源中心」，提供零到三歲小朋友遊戲的場所、家長諮詢服務。

橫山老人文康中心 二樓做社福

而橫山老人文康活動中心一樓仍維持原有文康活動中心功能，二樓做為社福中心。

湖口分駐所原位在湖口鄉中山路與忠孝路口，四年前遷至新湖警分局後，原址閒置迄今，變成免費停車場，地方直呼可惜，浪費土地資源。

經費2400萬元 明年六月底完工

縣長楊文科表示，縣府努力爭取經費，讓舊建築空間不再閒置，並整合資源提供多元化服務。湖口分駐所與橫山鄉老人文康中心，耐震係數不足應補強，縣府已爭取相關補助共約兩千四百萬元，補強工程計劃年底前發包，明年六月底完工後啟用。

此外，為提供年輕父母安心的托育環境，已在縣府成立竹北區公共托育家園，下個月將在下公館派出所旁的東正社區活動中心成立竹東區公共托育家園；新埔區公共托育家園則計劃落腳在新埔鎮公所舊址。竹東區「托育資源中心」， 也將和籌建中的竹東旅遊服務中心同步打造。

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