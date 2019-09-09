《愛肝加油站》肝硬化引起脾腫大 只要定期追蹤即可

2019-09-09

文／許金川

Q：我的先生是慢性C型肝炎病患，去年開始接受C肝口服新藥治療3個月，從治療結束至今，C肝病毒都維持測不到的狀態，醫師說我先生的C肝病毒算是治癒了，可是這一年來追蹤腹部超音波，還是有肝硬化，脾臟腫大也沒有消失，請問為什麼脾臟會無緣無故腫大？有什麼治療方式可用來治療脾腫大嗎？

A：過去C型肝炎的治療只能仰賴干擾素加上口服抗病毒藥物，可是因為治療期間的副作用較大，很多人因而卻步，未接受治療，即便有接受干擾素組合療法治療，其治療成功率也不高，特別是C肝病毒基因型第一型的患者，大概只有5-6成的成功率，不少患者在C肝病毒持續造成慢性肝炎的情況下，肝臟早已步入肝炎、肝硬化的病程。

近年來雖然有C肝口服新藥問世，很多患者終於得以將糾纏多年的C肝病毒給治癒了，不過，已經硬化的肝通常不會好轉，只是硬化不會再加劇，肝硬化引起的合併症也不會就此消失。

脾臟腫大就是肝硬化常見的合併症之一，因為脾臟的血液要經由門靜脈循環至肝臟，再經由肝靜脈才能回到心臟去，一旦肝硬化引起肝內的門靜脈壓力升高，血液不易流入肝臟，只好再回流到脾臟，因而造成脾臟充血腫大。此外，如果心臟功能不良，同樣也會因為血液回流，引起脾腫大，還有其他如血液方面疾病、感染等也都可能造成脾臟腫大。

由於脾臟會過濾衰老的血球包括紅血球、白血球或血小板等，一旦脾臟腫大會使得脾臟功能亢進，進而可能造成血球降低。臨床上，肝硬化引起的脾腫大，如果沒有造成血球明顯下降，原則上不需要特別治療，只要超音波檢查時定期追蹤即可，除非是脾臟腫大太厲害，嚴重影響血球數量，才可能會需要考慮切除脾臟。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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