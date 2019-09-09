綜合感冒藥成分多 精準對症降低負擔

2019-09-09

文／陳浩銘

每個人或多或少都有感冒的經驗，但在藥局購買的感冒藥是否符合您的感冒症狀呢？又或是不小心吃下不必要的成分呢？市售感冒藥多屬綜合感冒藥，也就是由多種成分所組成，又稱為複方製劑，常見的成分有解熱鎮痛劑、去鼻充血劑、抗組織胺劑等三大類。

以電視廣告常見的某款藥用熱飲為例，其組成為解熱鎮痛劑、去鼻充血劑及維他命C，適合喉嚨痛、肌肉痠痛、鼻塞等症狀使用。而加強配方則是增加了咖啡因與鎮咳劑，所以對於同時有咳嗽症狀的人可以選用加強配方。

不少民眾會誤以為加強配方僅為一般配方組成的劑量增加，但若是沒有咳嗽症狀而使用加強配方，在使用藥品的同時也把止咳劑吃下肚，徒增加身體負擔。

另一個常見的綜合感冒藥成分為抗組織胺劑，如某款感冒膠囊就有此成分，該成分能有效控制鼻水與過敏現象，但若僅是一般咳嗽等喉嚨症狀，這類複方藥品也是不必要的。

此外，使用第一代抗組織胺藥品容易產生疲憊、想睡覺的感覺，對於開車駕駛或需一定專注力操作機器者，使用後須注意安全。

能夠於藥局販賣的非處方藥品，雖然較醫師處方藥品來說，安全性較佳，但終究還是屬於藥品，仍有使用不當或過量的風險，而且這類藥品多為複方製劑，包含多種成分，所以在使用前應該先詢問藥師，清楚表達自己的症狀與需求，才能減少不必要的藥品攝入，獲得最精準的藥物控制。

（作者為醫藥品查驗中心藥師）

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