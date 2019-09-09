腎友服磷結合劑 配飯吃才有效

2019-09-09

文／張立群

60歲的王先生是新洗腎病友，血中磷離子高達7.2mg/dl（正常值3.5-5.5mg/dl），詢問他：「有無按時補充鈣片？」他回答，每餐「飯後」都會服用；我向他解釋，鈣片要配飯吃才有效。

這時一旁洗腎逾兩年的李太太插話說，她總是吃飽飯後才想到吃鈣片，所以常在晚餐後一口氣把一天份全吃掉。

上述這些對話場景，經常在診所出現，許多腎友始終對於為什麼會有高血磷，如何正確服用磷結合劑，以及有哪些種類磷結合劑等問題感到十分困惑，甚至隨性地認為有吃即可。

一位透析患者一天磷離子的攝取量約1000-2000mg，其中60%會被吸收，所以一週磷離子吸收量約為4200-8400mg，而每週3次的血液透析可透析出約1800-3600mg的磷離子，因此一週下來約有2400-4800mg多餘的磷離子留在體內，進而產生高血磷症。

高血磷會導致骨折、骨質疏鬆、血管鈣化及高副甲狀腺血症，進而衍生心血管疾病，甚至死亡。有鑑於此，腎臟科醫師會處方磷結合劑（phosphate binders）讓腎友在進食時服用，在腸胃道中藉著消化液所產生的適當酸鹼值，來結合磷離子成為不溶解的磷酸鹽排出體外，以維持磷離子的平衡。

市面上磷結合劑可區分為含鈣和不含鈣兩類，含鈣的磷結合劑有碳酸鈣和醋酸鈣兩種，但因服用鈣片太多容易造成高血鈣，進而造成心血管鈣化，於是有不含鈣的磷結合劑問世，不含鈣的磷結合劑有碳酸鑭、樹脂類和檸檬酸鐵等。

磷結合劑需在進食時服用，才能發揮作用，在腸胃道中才有充分的時間和適當的酸鹼值結合磷離子，讓磷離子得以排出體外，維持鈣磷平衡，進而減少骨骼病變和心血管鈣化等併發症的發生。

因此，服用磷結合劑，別只是吃心安，聰明吃、正確吃，才能真正保平安。

（作者為新北市三峽安旭診所主治醫師）

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