經濟部花5000萬 助機車行轉型

2019-09-09

〔記者周湘芸／新北報導〕台灣的機車總數高達一千四百萬輛，新北市的機車數將近二百一十九萬輛，高居全國之冠，經濟部昨天到新北市舉行「機車行輔導升級轉型」說明會，表示今年將投入五千萬元協助產業界提升技能；行政院長蘇貞昌出席表示，顧肺葉也要顧產業，只要燃油機車符合空氣污染排放標準，政府支持燃油、電動機車並存。

蘇貞昌表示，傳統機車行業者反映機車貨物稅太高等問題，已請財政部研議調降貨物稅，各大機車製造商也應配合減稅以降低定價，薄利多銷減輕民眾的購車負擔，政府大力補助電動機車生產業者，業者也應釋出機會給下游的機車行，不能從製造、販售到所有零件維修都一條龍獨占，讓其他業者喪失公平競爭的機會。

蘇貞昌說，機車對台灣人來說不只是代步、生財工具而已，更是庶民生活及文化的一部分，機車在台灣很重要，卻常常出現負面評語，包括交通危險、空氣污染、噪音太大等，政府希望有效解決。

經濟部官員表示，輔導機車行升級轉型，從八月二十五日起，到各縣市舉辦十二場說明會，以場內說明、場外展攤的模式，提供從業人員一對一服務，並開放現場報名，協助轉型措施包括「免費機車（油、電）維修技術課程」、「補助技能提升」、「加碼油電機車保養修理能力」，預計達成四年輔導一萬家車行的目標。

勞動部就業安定基金今年投入五千萬經費，協助專業技能提升，中小企業發展基金也提供優惠融資貸款利息補貼，可用在購買設備或店面翻修，最高可貸款六百萬元。

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