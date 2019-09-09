新北市十三層遺址中秋夜點燈 侯友宜勘查交通疏運

2019-09-09

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區十三層遺址礦場將在中秋節當天晚上七點首度點燈，金瓜石黃金博物館也將在晚間再度點燈，璀璨燈光妝點，重現昔日黃金山城氛圍；因應秋節連續假期人潮，新北市長侯友宜昨晚前往現場勘查交通疏運動線，並查看黃金博物館夜間開館情況，侯友宜指示交通局在安全為首要考量下，務必做好公共運輸接駁、替代停車場等交管措施，以維持金瓜石、九份地區交通暢通。

要求交通局做好交管措施

侯友宜表示，未來將爭取中央再投入更多資源，完善瑞芳、水金九地區周邊整體交通環境。

侯友宜表示，因為中秋節當天已排定前往烏來參加覽勝橋落成儀式，無法參加十三層遺址點燈儀式，並非刻意缺席，不與蔡英文總統同台。

籲民眾多利用大眾運輸前往

交通局長鍾鳴時表示，水湳洞停車場原提供民眾停車轉乘接駁車前往九份老街，但配合中秋夜十三層遺址點燈活動，中秋節當天不開放，建議民眾多多利用大眾運輸工具前往活動現場。

鍾鳴時指出，建議民眾若要前往「點亮十三層」活動現場，可搭乘一八一一、一八一二、七九一、八二六、八五六、八九一等路線前往；而欲開車前往的民眾，請將車輛停放瑞芳立體停車場、碧砂漁港Ｃ區停車場、海科館園區停車場等處，轉乘接駁車前往「點亮十三層」活動會場。

設置多處轉乘接駁車前往會場

十三層遺址礦場目前由台電公司負責管理，台電表示，將結合國際光雕藝術大師周鍊、藝術家何采柔、優人神鼓等，今年中秋節以不同亮度的琥珀色柔和燈光，點亮十三層遺址，讓遺址如同戶外美術館。

黃金博物館三天連假夜間開放

黃金博物館館長洪嘉駿表示，黃金博物館的「金夜太美」系列活動，中秋節三天連續假期下午五點到晚上九點半，為博物館建築點燈。

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