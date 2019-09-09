嘉縣道路改善 中央挹注10億

2019-09-09

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣許多道路路面劣化嚴重，甚至坑坑洞洞，用路人怨聲載道，縣府向中央爭取經費改善，共獲核定八十三件、總長度兩百卅八公里，總經費逾十億元，第一起執行案件一六四縣道昨天動工。

核定83件、總長度238公里

嘉義縣長翁章梁表示，今年二月，村里生活大調查彙整出縣內路面不平、急需改善道路共一千五百七十五件，總經費五十三億五千五百萬元，縣府財政困難，轉向中央力爭，獲建設大紅包。

縣府建設處長林聰利指出，中央核定的補助分為四大面向，第一案是急需改善路段有四十六件，總經費一億三千五百萬元，昨天正式啟動，一六四縣道是第一起執行案件，其餘將陸續鋪設，預定年底前完工。

首案一六四縣道改善啟動

第二案為前瞻基礎建設提升道路品質計畫，獲核定卅一件，總經費四億四千八百餘萬元，每鄉鎮市至少一件，預定九月廿日啟動鋪設。

第三案為提升道路（公路系統）核定三件，總經費一億三千六百餘萬元，針對非都市計畫區公路編號道路改善，工程正設計中，預計十二月中旬開工，將改善廿二個路段。

第四案為重要聯絡道路改善，公路總局核定民雄嘉七十六線、水上嘉一三八線及竹崎危險路段等三件，總經費兩億七千七百餘萬元。

翁章梁表示，道路是民眾生活接觸最頻繁的環境，對鄉親而言是「重中之重」的建設，依標準作業程序進行施工，並駐場源頭控管，讓道路改善做到盡善盡美。

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