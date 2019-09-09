農地賣掉 老農身故改申領慰問金10.2萬

2019-09-09

〔記者詹士弘／雲林報導〕六十五歲以上老農賣掉農地後，如不幸身故，將因農地轉移導致家屬無法請領農保十五．三萬元的喪葬津貼，雲林縣府昨天提醒農民，行政院新公布，加入農保年資逾廿五年老農，可改申請十．二萬元喪葬慰問金，可洽當地農會，不要忽視自己的權益。

需年滿65歲 加入農保年資逾25年

雲林縣府農業處長魏勝德表示，過去老農因土地移轉等因素，身故後家屬無法請領喪葬津貼，行政院長蘇貞昌日前已批示，將改發十．二萬元喪葬慰問金，適用對象需農保被保險人死亡之日前年滿六十五歲，加保年資合計廿五年以上，領取其他社會保險喪葬津貼者不能請領慰問金。

已領其他社會保險喪葬津貼者排除

魏勝德指出，申請喪葬津貼經勞保局受理審查後屬於不給付喪葬津貼的案例，就會由勞保局篩選後交到農委會，再由農委會依照篩選結果發給慰問金，並把相關資料登記在「農民福利資料管理系統」，有疑問可洽當地農會保險部。

照顧經濟弱勢農民 民代說最直接

縣議員蔡岳儒說，台灣的農保是社會福利性質較高的保險制度，由農委會編預算補足保費的不足，加保資格限制嚴格，其中農民賣掉農地後就喪失農保資格規定，因許多賣掉農地的老農屬經濟弱勢者，賣掉農地使「身後事」無法得到照顧，確實是件憾事。

蔡岳儒表示，他每年為弱勢者募款處理身後事約有卅件，其中大部分是農民，足見喪葬津貼對老農的重要，行政院用喪葬慰問金來補破網，對弱勢農民是最直接的幫助。

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