高雄愛情摩天輪 納土開公司港區招商

2019-09-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕愛情摩天輪有譜？為了替愛情摩天輪的土地解套，市府在高雄港區土地開發公司（土開公司）董事會提案，決議通過加速完成第廿工區的三方協議書簽署，並將「愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案」，納入土開公司港區招商。

八月底召開的愛情摩天輪招商說明會，市府提出四處建議開發基地，以高雄港四至八號碼頭、十六至十八號碼頭、廿一號碼頭等三處空地為主，另一處則為第六十九期重劃區，前三處都是港區土地。

土開公司新董事長沈妙姿、總經理洪東煒就任後，近日召開第一次董事會，市府派董事都發局長林裕益、經發局長伏和中，在會中提出兩項臨時動議，包括促請加速完成多功能經貿園區廿工區（土開公司經營港區土地）的三方協議書簽署，以及「愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案」納入土開公司港區招商。

港務公司與高市府為合作開發高雄港區，於二○一七年初合資成立土開公司，土開公司經營的範圍，位於高雄港區一至十號碼頭、十六至十八號及廿一號碼頭，面積共卅二公頃，是高雄港區最精華地帶，市府建議的愛情摩天輪開發基地都在裡面。

林裕益表示，經過董事會討論後決議，市府所提兩項提案照案通過，並交由公司經理部門研辦。

針對愛情摩天輪暨周邊附屬商業設施開發案，會中決議送交土開公司納入港區招商，儘速辦理招商作業，並於下次董事會提報結果，相關招商作業應公平、公開。

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