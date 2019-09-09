貼花媽接待日賓照 前朝官員感慨文明崩跌

2019-09-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本學者造訪高雄市長韓國瑜的「被遲到事件」，引起軒然大波，前高市府官員陳瓊華在臉書貼出花媽與來訪日賓的照片，強調：「文明與品質，曾經以為已是城市堅不可摧的根基，不到一年卻快速崩跌！」

高雄市長韓國瑜六日與東京大學兩岸關係研究小組學者松田康博等人會面後，自豪地說：「他沒遲到，反而是等了日本人二十五分鐘。」第一時間還忘了帶名片。松田康博事後連忙在臉書上PO文澄清，直指是韓市府臨時換了地方。

整件事成了國際笑話，松田康博昨天凌晨重啟臉書，以「被遲到事件」來形容這起爭議，並接受韓市府團隊的說明與道歉。

陳瓊華：以禮相待 還曾為日知事慶生

前高市府國際暨行政處處長陳瓊華，看了後相當感慨，昨天也在臉書貼出多張花媽與來訪日賓、以禮相待的照片。

她表示，「同一個空間，同樣是日賓來訪，同樣代表高雄的市長，日本駐高雄代表新任到訪，雙手奉上名片、送客送到門口、互相致敬」、「來訪知事生日，端出大壽桃中還有小壽桃，為『桃太郎』知事慶生」。

陳瓊華感慨：「那曾經是個充滿對話、愉悅、友誼、談合作的國際舞台，現在就是不停地尷尬、出事再出事。」

陳瓊華批說，儀節、相待，就是呈現主人家的品質，文明與品質，曾經以為已是城市堅不可摧的根基，不到一年卻快速崩跌！貴賓室中的失序、謊言、粗暴，放大來，就是這個城市正在上演的場景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法