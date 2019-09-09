高雄／打狗商場恐斷水斷電 挺韓攤販罵

2019-09-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄攤販發不了財了！鳳山青年夜市重起爐灶的打狗商場，遭市府認定是違規營業，不排除斷水斷電。但有攤販罵說：「韓市長不是說莫忘世上苦人多嗎？為何要對最挺他的攤販斷水斷電呢？」

商場面積超過上限 都發局認違規營業

鳳山青年夜市原是高雄三大觀光夜市之一，去年搬遷至凱旋夜市，讓許多鳳山人不捨，不少攤商因搬遷後生意大不如前，也想重返創業。

青年夜市土地屬於高雄農田水利會所有，占地二千多平方公尺，受限於都市計畫為住宅區，不得做為攤販集中場，今年五月轉型為觀光商場，重新打造為打狗商場，約有上百攤商進駐營業。

但高雄市都發局近日接獲檢舉，七日晚間派員實地稽查打狗商場，發現商場面積超過上限，將依法裁罰，後續也不排除予以斷水斷電。

空地擺攤營業部分 已通知查處及輔導

都發局都市開發處長郁道玲說，打狗商場超過住宅區五百平方公尺以下使用的規定，昨晚派員實地複查，確屬違規使用，將報請予以斷水斷電處分，至於涉及在空地擺攤營業部分，已通知目的事業主管機關經發局查處及輔導。

當初市府認定未違法 攤商怨無所適從

攤商則抱怨，當初市府經發局及建管處初步認定商場未違法，符合建築法及都市計畫法規範，如今卻被都發局認定違規營業，讓攤商無所適從。

還有攤販罵說，韓市長不是說莫忘世上苦人多，一直強調庶民經濟嗎？為何要對最挺他的攤販，不多加說明及輔導就要斷水斷電呢？

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