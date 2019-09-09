（桃園）辦完地景藝術節 大湳公園將整建

2019-09-09

〔記者陳恩惠／八德報導〕桃園地景藝術節昨天請來國內外知名藝術團體演出，吸引大批遊客前往觀展、看表演，不僅全家大小出遊，還有毛爸媽帶著毛小孩漫步在大湳森林公園及各地景藝術作品前打卡；市長鄭文燦昨天偕同夫人林俞汝出席活動時表示，地景藝術節結束後，將花二年半時間進行大湳森林公園改造計畫，並妥善規劃停車空間，打造成為藝術教育基地和都市綠洲。

鄭文燦表示，大地舞台演出的法國Remue-Ménage馬戲團，是國際知名的踩街團隊，演出「麋鹿森林」結合馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶，以大自然素材提供觀眾奇特的體驗；至於森林舞台演出的聲動樂團「聲動桃園．藝饗森林」，則是跨界融合原創音樂及多元文化，展現活潑的新民謠風格。

鄭文燦表示，桃園地景藝術節今年以大湳森林公園為核心展區，設置五大展場，以大地舞台、森林舞台、水廣場為演出據點，不僅讓舊營區變身為森林公園，同時也展現埤塘文化特色，並規劃卅四件大型藝術作品及二百場表演活動，在不同展區呈現不同特色，讓市民朋友體驗隨處可及的藝術之美。

此外，昨天在大湳和溪濱公園分別舉行藝術家賴純純、譚滕籟、陳偉立的「在地．他方─在藝術想像中與世界重新相遇」，以及三位共創藝術家包括陳德龍、吳思儒及來自日本的藤井芳則的「作品大聲公：藝術家來開槓」座談會。

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