（桃園）再生家具拍賣 改造文創品搶手

2019-09-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府環境保護局環境清潔稽查大隊昨天下午在藝文展演中心旁，舉辦一年一度的「再生家具搶好康、文創傳愛藝起來」活動，現場準備逾千件再生家具，吸引超過五百位民眾到場撿便宜，拍賣活動結束共賣出九百六十件、廿七萬元，成果豐碩。

環局拍出960件 共27萬元

環保局清潔大隊於二○○九年起在桃園區中隊成立「桃仔園修惜站」，專門將民眾淘汰的舊家具，重生成美觀又堅固的再生家具或文創品，並於每年舉辦拍賣會，為這些家具尋覓新主人；市長鄭文燦昨天與夫人林俞汝聯袂出席拍賣活動，鄭文燦還化身拍賣官，現場民眾相當給面子，讓他分別以一萬零五百元及六千三百元的價碼，成功拍出兩組家具。

檜木手機架、梳子受歡迎

鄭文燦表示，今年是再生家具拍賣第十一年，過去十年共賣出兩千七百餘件，包括板凳、收納盒等再生家具及文創品，為市庫挹注二○六萬元，今年清潔隊員持續發揮創意，特別將民眾不要的檜木家具，改造成「桃園向（象）前走」的大象造型手機架、兼具按摩功能的梳子及木藝花架等作品，昨天準備一百卅個手機架，開放讓民眾排隊每人限購一個，原本定價兩百元，現場開出優惠價一百七十五元，不到十分鐘就搶售一空，相當熱門。

環保局指出，桃園市目前的再生家具修惜站，除了桃園中隊的「桃仔園修惜站」、大溪中隊的「新溪望修惜站」，還有中壢區木匠的家、楊梅區喀布茲、楊梅彩藝、龍潭區熊爸創意再生、棄而不捨、大溪區仁武、創意無限、懷舊等八處民間修惜站，全市修惜站已達十處，民眾平時可到民間修惜站挑選，中隊的則透過一年一度的拍賣活動銷售。

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