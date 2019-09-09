（桃園）中秋連假烤肉 大溪、向陽公園開放

2019-09-09

〔記者李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕中秋烤肉何處去？市府養護工程處將於中秋節連假十三日至十五日的下午五時至晚上九時，開放大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場、桃園區中路特區向陽公園籃球場旁廣場供民眾烤肉，提醒民眾烤肉盡興後，切勿遺留垃圾、炭火等，以免破壞環境整潔，也讓開放烤肉的場所喊「卡」，像是去年中秋連假開放烤肉的大園區軍史公園兒童遊戲區旁柏油鋪面，就因民眾違規行為頻傳，今年中秋並未開放。

大園軍史公園 去年違規多今年禁烤

另外，常態開放的桃園區虎頭山風景特定區烤肉區（僅除夕日休園），計有五十四個烤肉爐位採現場登記，平常的週休假日在樹蔭下的石椅，可見三五好友揪團烤肉，大伙忙著翻動食材、大口吃肉，陣陣烤肉香撲鼻，往年每到中秋假期，現場登記名額更是秒殺，總是座無虛席；市府風景區管理處提醒，烤肉區使用分上午場和下午場，國定和週休假日的上午場從上午八時現場登記使用至十二時卅分，下午場則從十二時卅分登記、使用時間一時至五時，限持身分證或健保卡、駕照登記，每一證件可登記申請一個爐位，每個爐位可供六至八人共同使用。

虎頭山烤肉區 分兩時段登記爐位

養工處表示，為維護公園環境與市民安全，上述公園僅開放硬鋪面範圍，請民眾不要使用草坪區域烤肉，也嚴禁將烤肉爐或炭火直接置於鋪面上，以免毀損公園設施；其他未開放區域，倘若擅自生火烤肉，將依「桃園市公園管理自治條例」第十八條第十四款、第廿三條開罰，「民眾若未經許可不得營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚、帳，違者可處五百至五千元罰鍰」。

未開放區域擅自生火 罰5百起跳

養工處也提醒民眾，勿在公園內施放爆竹煙火，違者同樣會挨罰，前往公園烤肉也不要違規停車，烤肉同歡後請確實將炭火澆熄，並將廢棄物丟入指定區域內，養工處及公所會依環保局清運時間配合清理乾淨，避免影響運動民眾的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法