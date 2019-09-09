浪漫台三線之丘陵水岸景觀大道 未如期開工

2019-09-09

〔記者廖雪茹／芎林報導〕新竹縣政府準備斥資二點二三億餘元，辦理浪漫台三線之丘陵水岸景觀大道（縣道一二○線道路改善）工程，承攬廠商原訂八月底開工，卻因擔心工期受台電管線下地工程影響而耽擱，至今不敢進場。

台電管線未遷移 原訂八月底開工文風不動

縣府表示，去年六月即邀集台電公司協調管線地下化工程事宜，不料上月初工程決標後，台電才告知須專案發包，且工期長達二百一十天，嚴重影響整體工程，由於二○二○年底前若未能完工，中央補助將不予核撥，目前只能協調雙方設法同步施工。

恐工期逾中央補助期限 台電︰正作業發包

台電公司新竹區營業處副處長陳華信表示，礙於設計人力不足，加上工程困難度，設計延誤了一點時間，此案因三千多萬元經費龐大，列入甲字工程，須個案發包，正在作業中，如順利於十月底前發包，十一月初可進場施工，預估下地工期二百一十天，屆時將督促承包商儘量趕工。

縣府工務處表示，縣道一二○線為新竹縣東西向重要幹道，其中行經芎林鄉的十二到十八公里處（與縣道一二三線交會口至台三線），道路鋪面老舊，部分不平整，且沿線電桿林立，也欠缺植栽綠化。

考量上述路段為進出芎林鄉的門面，也是國道三號竹林交流道的連絡道，縣府提案爭取納入前瞻計畫，獲交通部公路總局核定總工程經費約二億二千三百五十二萬元（中央補助約一點八三億元，縣府自籌四千萬餘元），八月二日工程案決標，工期四百日曆天。

竹縣府協調承攬廠商 與台電施工同步進場

將全面翻修鋪面、強化路基，中央分隔島改採綠整帶增加綠覆率，並改善老舊護欄，將管線及電桿地下化，槽化島設計飛鳳山入口意象，另規劃永興社區水岸活動廣場。

縣府表示，廠商擔心一旦開工，工期勢必因台電管線下地工程而受到耽擱，至今不敢進場。

由於中央列管工程進度須在明年底前完工，否則補助不予核撥，若等台電管線下地完工再進場，恐延誤進度，現在只能協調廠商設法在台電施工時同步進場施作，以求如期完工。

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