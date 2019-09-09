全台首輛掛測試牌自駕車 10月開進新竹漁港

2019-09-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市與工研院合作的編號「0001」自動駕駛車「小白1號」，已在沙崙自駕車測試場完成驗證，十月將開進新竹漁港，進行各種路況測試。

市府交通處表示，新竹市率全國之先取得第一張自駕車測試牌照，將搭配工研院機械所技術和竹科相關產業鏈，讓新竹市擁有自駕車產業環境，吸引自駕車產業鏈。

行政院通過「無人載具科技創新實驗條例」，交通部也增修「道路交通安全規則」，讓自駕車能掛試車牌上路實驗，市府看準自駕車未來趨勢，二月邀請工研院機械所討論並簽訂備忘錄，四月向交通部提交自駕車測試計畫，七月已在沙崙自駕車測試場測試，並完成中央標準的十二種運行模式及六十四種測試情境合格，取得新竹漁港自駕車計畫的全台第一張編號「0001」的試車牌照。

日前曾坐上自駕車體驗自駕經驗的新竹市長林智堅說，自駕車是以攝影機、光達系統、雷達及感測系統進行路況判斷，需累積測試經驗值，也會即時蒐集交通數據，建立交通大數據。

林智堅說，後續將與工研院機械所辦理地方說明會及相關演練啟用程序，並在新竹漁港設立自駕車整備場地及相關警示牌面。未來自駕車的車身會有警示標誌，並維持四十公里限速，市府會提供行政資源，確保上路後，若遇障礙能迅速排除，維持試行安全與順暢。

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