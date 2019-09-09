5千元棄單早餐 免費請人吃

2019-09-09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕暖心！彰化縣和美鎮有一家早餐店，因一名熟客訂餐卻聯絡不上，店主不忍心把五千元餐點浪費掉，拿到彰化市金馬公園免費分享，還謝謝來拿餐點的人；而訂購者則在昨天下午致電早餐店，表達願意賠償金額的誠意。

老闆當送愛心 訂購者願賠償

「就是不要浪費食物！」謝姓民眾表示，他的嫂嫂在和美經營早餐店，原本接到五千元大筆訂單非常開心，因為對方是熟客，也沒有拿訂金，雙方約定昨天上午八點多取貨，但遲遲沒有見到買主出面，也聯絡不上。

謝姓民眾表示，這筆大訂單的早餐很豐富，有漢堡、肉燥麵、蔥油餅、三明治、水煎包等等，大約有將近百人份量，他的嫂嫂等到早上十一點，還是沒能聯絡上買主，最後決定把早餐捐出來，跟大家分享。

謝姓民眾把五千元餐點拿到彰化市金馬公園，再發文到臉書社群《彰化人大小事》，有的民眾來拿早餐時要付錢，但謝姓民眾都拒絕；在公園練習直排輪的小朋友也分享愛心早餐，小朋友邊吃邊說「好吃」！愛心餐點約一個小時就分送完畢。

謝姓民眾說，他跟嫂嫂都是做餐飲業，他專跑員林、台中黃昏市場賣油飯，嫂嫂賣早餐，遇到有賣剩的餐點，都會轉送慈善機構，但昨天是星期日，加上份量多，才會貼文在公園跟大家分享，不希望能夠吃的食物，就這樣被丟到垃圾桶。

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