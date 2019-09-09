南投醫院長照據點 監委建議新址

2019-09-09

〔記者謝君臨、林惠琴／台北報導〕南投醫院院區空間不足，擬規劃將中興院區發展為長照旗艦據點，但中興院區現址位於車籠埔斷層帶周邊，導致開發建築受限；監委張武修調查後認為，中興新村內的「機十二用地」為異地興建首選，衛生福利部應洽商國家發展委員會與財政部國有財產署，協助南投醫院取得中興院區擴充發展所需用地。

張武修︰中興新村機12用地首選

衛福部長照司副司長周道君表示，監委建議的中興新村內「機十二用地」，土地所有權不屬衛福部，若經評估空間適合發展長照，且持有土地的國有財產署也尚無其他規劃，會再進一步討論是否有機會轉為長照用地。

張武修指出，隨著老年平均餘命延長，促使老人照顧需求日益增加，長照服務成為老人福利政策最重要課題之一。

根據內政部統計，截至去年底，南投縣六十五歲以上的老年人口占比約十七％，排名全國第四，又依長照2.0的「長期照顧服務量能提升計畫」，南投縣埔里、南投、竹山地區屬失能、失智混合型日間照顧服務單位資源不足區域，草屯地區則屬機構住宿式床位資源不足（每萬失能人口未達七百床）區域。

張武修說，南投醫院為南投縣濁水溪流域唯一公立醫療院所，目前發展急重症醫療，因應縣民高齡化，長照需求大增，但院區空間不足，擬規劃將日間照護病房及護理之家遷移至中興院區，並研擬將中興院區發展為長照旗艦據點。

中興院區緊鄰斷層帶 整建受限

不過，由於中興院區現址位於山坡地範圍內，且屬車籠埔斷層帶兩側一百公尺範圍內，如欲原地改、整建將受相關法令限制，因而另覓他址。

張武修指出，經清查評估後，發現目前由國發會負責管理、土地面積約九二一二平方公尺的中興新村內「機十二用地」，產權單純，地形方整，地理位置不僅鄰近中興新村原院區現址，能持續照料社區民眾，土地面積也足敷未來發展長照之用，乃受到限建的中興院區能起死回生異地興建之首選。

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