小英訪水社 力挺日月潭觀光

2019-09-09

〔記者劉濱銓／南投報導〕蔡英文總統昨到南投日月潭，出席全國律師節慶祝大會，並到潭區水社大街了解觀光產業，總統說，今年四月她曾來日月潭，當時商家都覺得暖冬補助非常好，因此本月才再度推出秋冬補助專案，力挺觀光業。在地業者則向總統表示，有國旅補助讓觀光人潮不會差太多，「但還是有差一點點」，總統則回應，「我們（政府）會繼續加油，讓更多人來玩。」

秋冬補助拉抬 政府會繼續加油

蔡總統表示，日月潭是台灣觀光產業非常重要的一環，今年四月她來到水社大街走了一遍，商家反映政府推出暖冬補助非常好，因此今年政府也從本月起，再次推出秋冬旅遊補助專案，對國內住宿補助一千元，盼帶動國人的觀光旅遊，昨在日月潭看到許多觀光客，建議國人可多到台灣各地走走，活絡觀光產業，也能更認識台灣。

遊客減少 業者︰逢選舉過渡期

蔡總統在跟觀光業者交流時，業者提到，國旅方案提供遊客住宿補助，讓觀光人潮不會差太多，「但還是有差一點點」，面對中客縮減影響，遊客量確實減少二、三成，但還好有新南向、日韓等國際客回補，雖然無法補滿客源缺口，但因每逢選舉就會這樣，可說是「過渡期」，只要選後就會恢復正常；蔡總統則與業者共勉說，政府會跟大家繼續拚，讓更多人來玩。

蔡總統昨在水社受到遊客熱烈歡迎，許多人爭相要和總統握手合影，在地魚池鄉長劉啟帆、立委蔡培慧也全程陪同，並一起品嘗紅茶冰淇淋、阿伯茶葉蛋、阿榮邵族麵等，都讓總統讚不絕口。

尤其劉啟帆還送上超大「好采頭」，祝福蔡總統與蔡培慧高票當選，蔡總統也與民眾握手合照大展親民，原本熱鬧的水社大街，因總統的到訪掀起「小英旋風」。

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