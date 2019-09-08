打赤膊睡竹蓆 阿伯睡到皮膚炎

2019-09-08

文／劉勇佺

我才剛按了下一號的燈號，一位阿伯著急地走進診間，還沒坐定，就拉起上衣，露出右側肚皮問說：「醫生，我今天早上醒來就發現肚子上有這些傷口，而且有點刺痛，可是我沒有抓啊，這是被蟲子咬到嗎？」

仔細檢查他身上的皮膚，發現有許多排列成線條狀或棋盤狀的小水泡與傷口，附近還有幾條平行的壓痕（如圖）。看到這麼特別的皮疹，我立即問：「阿伯，你最近晚上睡覺是睡竹蓆嗎？」

他很驚訝地回答：「啊，醫生你怎麼知道？這幾天天氣很熱，我又不習慣吹冷氣，所以沒穿內衣就睡在竹蓆上，比較涼快。」

一聽到這樣的回答，我很篤定地跟患者說：「你身上的小傷口就是因為睡竹蓆，擠壓摩擦所引起的。你擦藥膏，很快就好了。最重要的，記得不要再打赤膊睡竹蓆。」

長時間接觸 引起接觸性皮膚炎

◎竹蓆皮膚炎的發生原因可分為物理性及化學性兩種：

●物理性因素是指睡覺時，身體躺在竹蓆上，與竹蓆接觸的皮膚可能會被長時間擠壓在竹片間的縫隙中，造成一條條平行的壓痕，嚴重時，還可能出現一排排規則分佈的水泡或傷口，尤其習慣側睡或打赤膊睡的人更容易發生。

●化學性因素，則可能因為竹蓆在製造的過程中，使用了黏著劑及亮光漆等化學物質，皮膚在長時間接觸下，也可能會引起接觸性皮膚炎，產生會癢的紅疹或水泡。

因此，我建議睡竹蓆時，儘量穿著衣服，竹蓆上也可以鋪上一層薄床單，避免皮膚直接接觸。另外，購買竹蓆時儘量選擇有商譽的品牌，使用前和使用期間也要定期擦拭清潔，就可以大幅降低竹蓆引起的皮膚問題。

如果睡醒發現有起紅疹、水泡或傷口，可尋求皮膚科醫師診治。

（作者為林政賢皮膚科診所醫師）

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