把麵包當正餐 職場菜鳥高血脂

2019-09-08

文／陳昕玫

一名二十幾歲的年輕上班族，工作幾年後，依公司體檢規定來醫院做全身性健康檢查，竟發現總膽固醇（T-cholesterol）241mg/dL（毫克／每百毫升），其中低密度脂蛋白（LDL-C）149mg/dL，因他不像一般年輕人愛喝飲料，或是喜歡吃紅肉、炸物，所以體重標準的他對於自己有高血脂感到相當驚訝。

詢問他的飲食內容後發現，他每天都會吃上1至2個「麵包」來作為正餐的替代品。

體重標準 低密度脂蛋白超標

◎烘焙類食品美味卻負擔

工作忙碌飲食西化，上班族常將麵包當作早餐或是飢餓時的好夥伴，但常吃麵包極容易攝取到對人體有負擔的人造奶油或是酥油，這些油脂賦予了麵包香氣、柔軟或酥脆，但其中所含的反式脂肪，經研究證實，易升高「低密度脂蛋白」。

低密度脂蛋白俗稱「壞的膽固醇」，主要功能將膽固醇從肝臟輸出至周邊組織，過多可能引發冠狀動脈疾病，是心血管疾病最相關的指標。

一般人建議小於130mg/dL，而糖尿病患者則建議控制在100mg/dL以下，若糖尿病患者同時患有心血管疾病則建議70mg/dL以下較為理想。

早餐建議吃不含人工奶油或酥油的天然食物為主，例如饅頭蛋、牛奶加麥片、優格加水果，或是不抹醬的里肌肉蛋吐司或三明治，都會比夾餡且含奶酥的精緻麵包好。

若是餐間點心，儘量不超過200大卡，例如在超商能輕易取得的茶葉蛋、地瓜或豆漿都是不錯的選擇；如果想要更嚴格的熱量控制，推薦高纖維低熱量的芭樂（女性拳頭大小一顆約60大卡）能提供飽足感且攝取到豐富的維生素C。

（作者為林口長庚紀念醫院營養治療科營養師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法